Москва, 19 августа, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Колумбийский футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в «Динамо». Об этом 19 августа сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Сергей Савостьянов/ТАСС Футболист Хорхе Карраскаль

Отмечается, что стороны близки к заключению сделки, основные параметры согласованы, обсуждаются последние детали.

В сезоне 2022/23 25-летний полузащитник забил шесть голов и отдал шесть голевых передач в 34 матчах. В текущем сезоне он не провёл ещё ни одной встречи в составе ЦСКА. Его контракт действует до июня 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче четвёртого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:1. В настоящее время «армейцы» с девятью очками идут на третьем месте в турнирной таблице.