Анкара, 19 августа, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся африканские страны. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник, участвующий в переговорах.

Александр Щербак/ТАСС

По его словам, в настоящее время идут обсуждения по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся африканские страны.

«Мы не раз заявляли, что готовы сделать всё от нас зависящее. В обсуждениях ряд стран выразили заинтересованность в этой инициативе, выразили готовность помочь», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа Bild со ссылкой на информированные источники сообщил, что Россия, Турция и Катар могут в ближайшее время заключить новую зерновую сделку, переговоры планируется провести 19–20 августа в столице Венгрии Будапеште. Предполагается, что зерно из России, а возможно, также и с Украины будет поступать в бедные страны, в основном африканские. Турция должна выступить организатором поставок, Катар — спонсором.

Зерновая сделка о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. В МИД РФ 4 июля 2023 года заявили, что оснований для продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны, а подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор использовались Украиной для проведения террористических атак. 17 июля Россия объявила о приостановке действия зерновой сделки, отметив, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.