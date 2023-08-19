Нижний Новгород, 19 августа, 2023, 10:10 — ИА Регнум. В Дзержинске Нижегородской области женщина за рулём автомобиля сбила двух маленьких детей, один из них погиб, сообщает 19 августа пресс-служба регионального главного управления МВД России.

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Инцидент произошёл 18 августа около 18:30 (совпадает с мск) на проспекте Ленина.

«Женщина совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения)», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие были доставлены в медучреждение. Позднее девочка скончалась в больнице.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области 12 августа погибли двое мальчиков, выехавших на дорогу на электросамокате. Их сбила Lada Granta. Дети скончались в больнице. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.