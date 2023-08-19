Москва, 19 августа, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Освобожденный из украинского плена мобилизованный житель Красноярска Виктор Раидин рассказал, что навсегда запомнит подарок, который он получил в день своего рождения, находясь в подвале СБУ: незнакомый пленный отдал ему половину своей дневной пайки хлеба. Об этом сообщило РИА Новости.

Кадр из видео Виктор Раидин

Раидин был взят в плен 1 апреля в селе Водяное ДНР и освобождён по обмену в июне 2023 года.

По его словам, после пленения он был помещён в подвал работающего со спецслужбами Украины местного блогера Владимира Золкина, который снимал ролики для дискредитации Вооружённых сил России. 10 мая у Раидина был день рождения.

«И когда момент 10 мая наступил, моего дня рождения, я лежу на нарах, на картонке, глаза открываю и думаю: «Ну что, Витя, с юбилеем тебя, тебе сегодня двадцать пять». Я сам себя поздравил, считай уже себе настроение поднял», — рассказал российский солдат, добавив, что знакомые пленные также поздравили его на словах.

Отмечается, что незадолго до этого в подвал привезли новую группу пленных, с которыми боец ещё не успел познакомиться, один из них подошёл к юбиляру.

По словам Раидина, один из незнакомых военнопленных подошёл к нему, протянул ломоть хорошего чёрного хлеба и поздравили с днём рождения.

«Это не передать словами, что я чувствовал, я постарался спрятаться», — отметил Раидин, добавив, что в плену кормили очень плохо, все голодали, пленным давали два куска хлеба, один из них он и получил в подарок.

Отмечается, что военнослужащий, сделавший подарок, ещё находится в украинском плену.

По словам Раидина, это был самый дорогой для него подарок на день рождения: «Я ему ещё тогда сказал: «Я на всю жизнь это запомню. Клянусь тебе, на всю жизнь это запомню».

Как передавало ИА Регнум, очередной обмен пленными между Россией и Украиной был произведён 11 июня. В Россию вернулись 94 военнослужащих, все они направлены в госпитали для реабилитации. Украине были переданы 96 человек.

20 июня сообщалось, что, судя по документам, подписанным властями Украины, в Киеве разделили военнопленных на «категории» по приоритетности обмена на российских бойцов и в первую очередь стремятся обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этот подход киевских властей, отметив, что обмен военнопленными — сложная работа, которая должна «вестись в тишине».