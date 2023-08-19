Уагадугу, 19 августа, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Власти Буркина-Фасо готовится к тому, что силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут начать военную операцию в Нигере. Об этом заявил министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.

«Мы находимся в ожидании агрессии. Во всяком случае, глава нашего государства заявил: мы готовы к агрессии, мы поддерживаем Нигер», — приводит РИА Новости слова Кулибали.

Он уточнил, что Буркина-Фасо готова выйти из ЭКОВАС, поскольку считает нелогичной политику союза по отношению к Нигеру.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа комиссар ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил о достигнутой договорённости начальников генштабов организации по дате начала военной операции в Нигере. Военные готовы исполнить приказ в любой момент, необходимые для интервенции мероприятия согласованы и доработаны, сказал он. Мусах добавил, что происходящее в Нигере представляет собой часть серии переворотов в регионе, ЭКОВАС попытается положить этому конец.

Буркина-Фасо и Мали призвали Совет Безопасности Организации Объединённых Наций разрешить ситуацию с военным переворотом в Нигере. В совместном письме также указывается, что Мали и Буркина-Фасо стремятся найти решения сложившейся в Нигере ситуации посредством дипломатических переговоров. Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолёты. Размещая авиацию, Буркина-Фасо и Мали выполняют свои обязательства, содержащиеся в их совместном коммюнике солидарности с Нигером. Эта мера призвана дать отпор любому виду агрессии против Нигера, отметили журналисты.