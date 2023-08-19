В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК «Панцирь-С»
В «Высокоточных комплексах» проводят испытания мини-ракет для ЗРПК «Панцирь-С»
Москва, 19 августа, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в холдинге.
«Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объёмы поставок комплекса будут определены заказчиком — Минобороны России», — приводит агентство слова собеседника.
Как передавало ИА Регнум, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия «Панцирь» устанавливается на гусеницы, колёса, прицеп либо стационарно. Управляется двумя или тремя операторами, он работает по целям автоматическими пушками и управляемыми ракетами со слежением. Задача «Панциря» — защита объектов от средств воздушного нападения. Обладает многоканальной системой захвата и сопровождения целей.
Данный ЗРК может обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре цели, данный процесс может управляться как автономно, так и полуавтономно, может управляться и в ручном режиме.
Ранее сообщилось об отправке комплексов «Панцирь-СМ» в зону проведения спецоперации.