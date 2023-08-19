Вашингтон, 19 августа, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Владелец бренда Jacobs производитель чая и кофе JDE Peet’s прекратит продавать в России бренды Moccona и Tassimo. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона.

Павел Лисицын/РИА Новости

По данным газеты, компания намерена к концу года снять с продажи в России бренд Jacobs, ему на смену придёт бренд под названием Monarch.

«Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — написала газета.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний простимулирует развитие отечественных производителей. Он также отметил, что уровень российского производства стал «достаточно высоким» после ухода иностранных компаний. В России в состоянии производить то, что «вчера не могли», добавил глава государства.

Глава государства отметил, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, а прибыль останется в России. Путин подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка и предлагали компаниям подумать о последствиях.

После начала специальной военной операции России было объявлено более 16 тысяч санкций. К марту 2023 года из России решили уйти 139 международных компаний.

После начала СВО 176 крупных европейских компаний потеряли на российском рынке минимум 100 миллиардов евро. Издание Financial Times сообщило со ссылкой на экспертов, что в эту сумму входит обесценивание активов, разовые издержки, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса.