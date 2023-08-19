Вашингтон, 19 августа, 2023, 08:51 — ИА Регнум. На авиабазе «Тинкер» в штате Оклахома с начала года погибли 17 человек, большинство из которых являются гражданскими лицами. Об этом заявила представитель командования военным объектом полковник Эбигейл Руссетта.

Иван Шилов ИА Регнум

«На базе ВВС «Тинкер» с января этого года погибли 17 человек», — приводит РИА Новости её слова.

Руссетта пояснила, что одиннадцать человек из числа гражданских и военных лётчиков погибли в силу естественных причин либо несчастных случаев, шесть человек погибли в результате иных причин, в отношении гибели некоторых из них проводится расследование.

По словам представителя командования, большинство погибших были гражданскими лицами.

Она отметила, что каждый летальный случай является трагедией, руководство базы ВВС предложило различные способы поддержки семей погибших.

Напомним, ранее портал Military․com сообщил о том, что в 2023 году на базе ВВС «Тинкер» в Оклахоме погибли 17 человек, но представители ВВС отказались сообщать о причинах их смерти. По его данным, в соцсетях были опубликованы сообщения, в которых утверждалось, что по военному объекту за последнее время прокатилась волна самоубийств.