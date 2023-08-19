Караганда, Казахстан, 19 августа, 2023, 07:56 — ИА Регнум. В результате дорожной аварии в Карагандинской области Казахстана погибли девять человек, сообщили 19 августа в пресс-службе республиканского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение автомобилей Toyota Camry 70 и Honda Odyssey произошло в 03:00 мск на дороге Балхаш — Приозерск в пяти км от посёлка Гульшат, уточнили в ведомстве.

Девять человек погибли на месте, ещё одного пострадавшего в результате ДТП госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливают эксперты. По факту происшествия ведётся досудебное расследование, заключили в МВД Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в результате опрокидывания автомобиля в Жетысуской области юго-востоке Казахстана погибли два человека — 42-летний водитель и 35-летняя женщина. Авария произошла на десятом километре трассы Талдыкорган — Уштобе. Предположительно причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

18 августа в Азовском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.