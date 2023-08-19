Москва, 19 августа, 2023, 07:51 — ИА Регнум. В России к концу 2023 года может появиться в продаже смартфон, который полностью заменит функции зарубежных гаджетов. О разработках рассказал ТАСС замруководителя департамента информационных систем Минобороны РФ, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

Отмечается, что на выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» представлен ряд смартфонов, которые близки к полному функционалу.

По словам Лишина, Россия получит уже полнофункциональный смартфон, который может позволить «отказаться от устройства иностранного производства».

Пока телефонам не хватает банковских приложений, возможности работать с навигацией, но российские смартфоны уже могут обеспечить базовый функционал — звонки, мессенджеры, офисные продукты.

Полковник предположил, что отечественный смартфон будет дешевле топовых моделей Apple, но, скорее всего, чуть дороже простых моделей Samsung.

Николай Лишин заверил, что Минобороны заинтересовано в производстве смартфонов, чтобы сотрудники были защищены «от западных технологий, которые по факту являются шпионскими устройствами».

Как сообщало ИА Регнум, международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В форуме принимают участие более 250 московских промышленных предприятий. Большая часть продукции столичного производства представлена в составе объединенных экспозиций профильных министерств и флагманов отечественного оборонно-промышленного комплекса: госкорпорации «Роскосмос», госкорпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и других.

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