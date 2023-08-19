Лондон, 19 августа, 2023, 07:42 — ИА Регнум. В Великобритании впервые выявили новый вариант коронавируса BA.2.86, отличает который от других большое количество мутаций. Соответствующее заявление британского агентства по здравоохранению опубликовано на сайте правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Известно, что новый вид коронавируса обнаружили 18 августа. Пока подтвердился только один случай у не покидавшего Великобританию жителя. Это говорит об определённой степени контактного заражения внутри страны, отметили в агентстве по здравоохранению.

Новый вариант коронавируса BA.2.86 имеет большое число мутаций, но агентство не располагает достаточной информацией о тяжести заболевания и данными для определения степени иммунного ответа организма на него.

Журналисты газеты Guardian написали, что новый вариант имеет «более 30 мутаций в шиповидном белке».

По всему миру выявлено шесть заболевших BA.2.86. Первые случаи зарегистрировали в США, Дании и Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 17 июля по 13 августа коронавирусной инфекцией во всём мире заразились более 1,42 млн человек, зарегистрировано 2366 умерших ковид-пациентов. О заболевших ВОЗ проинформировали 104 страны. Особого внимания государств требует распространение варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По состоянию на 17 августа его выявили в 50 странах, уточнили в ВОЗ.