Новый, 542-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что президент России Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где провёл совещание со штабом группировки СВО. Мероприятие прошло в закрытом режиме. О ситуации на передовой Верховному главнокомандующему докладывали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также командующие направлений и другие высшие офицеры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Тем временем на многих западных украинских территориях 19 августа сообщают о взрывах. Мощные удары прогремели в Виннице, Львове, Хмельницком и Житомире.

На краснолиманском направлении российские военные Центральной группировки войск при поддержке огня артиллерии и авиации сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе Торского выступа Серебрянского лесничества штурмовые группы 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряли более 40 человек, известил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

На запорожском направлении фронта силами российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожен колёсный бронетранспортёр Stryker производства США.

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