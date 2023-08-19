Симферополь, 19 августа, 2023, 07:31 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке ВСУ атаковать территорию Крыма. Налёт зафиксирован ночью 19 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Отмечается, что киевский режим предпринял попытку атаки переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по территории Крыма.

«Средствами ПВО ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений нет», — добавили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 18 августа Киев предпринял террористическую атаку при помощи беспилотника по находящимся в Москве и Московской области объектам.

Беспилотник поразили системами противовоздушной обороны. Дрон изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.

В Чёрном море 17 августа в 22:55 мск ВСУ пытались атаковать морским безэкипажным катером российские корабли, которые выполняли задачи по контролю судоходства в 237 км юго-западнее Севастополя. Атаку отразили сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков». Цели удара противника не достигнуты.

В администрации президента США Джо Байдена считают атаки Киева по объектам в Крыму пустой тратой ресурсов.