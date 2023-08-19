Москва, 19 августа, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Натовско-украинская коалиция искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке — Россия видит намерения Британии использовать «украинских марионеток» для решения задач и в других регионах мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам Захаровой, с учётом того, что MI6 в лице её руководителя Ричарда Мура открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак Киева, фиксируются также намерения британских властей использовать «украинских марионеток» для решения задач и в других регионах мира.

Российский дипломат напомнила, что известному британскому колониалисту Сесилу Родсу принадлежит высказывание: «Империя — это вопрос желудка». Именно эта логика до сих пор лежит в основе политики Британии в Африке, считает Захарова.

«Режиму Владимира Зеленского нужны только деньги. В этих махинациях украинские солдаты, очевидно, служат своеобразной платой Киева за военную помощь Запада», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, британская разведка MI6 отправит в Африку подготовленный диверсионно-карательный отряд из украинских военных. Боевики будут противостоять сотрудничеству стран этого региона с Россией.

Отряд состоит из боевиков с опытом «на восточном фронте». Каратели нацелены на диверсии и ликвидацию африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

Командование отрядом украинских головорезов возложено на подполковника ГУР минобороны Украины Виталия Пращука, который имеет опыт «успешных ликвидаций» и, как утверждается, уже участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.