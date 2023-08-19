Киев, 19 августа, 2023, 05:58 — ИА Регнум. В украинской Верховной раде зарегистрирован проект постановления, которым предусматривается недопустимость прекращения конфликта с Россией путём каких-либо территориальных уступок в её пользу. О появлении документа сообщило информационное агентство Украины (УНИАН).

Npu.gov.ua У Верховной рады

Отмечается, что в числе авторов постановления председатель рады Руслан Стефанчук.

Россию в документе называют «государством-агрессором» и заявляют, что «прекращение войны путём любых территориальных уступок является недопустимым». Кроме того, депутаты в проекте закрепляют «необходимость полного вывода российских сил со всей территории Украины», а пребывание Черноморского флота РФ на территории Крымского полуострова невозможно.

Проект постановления носит название: «О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Депутаты обещают тем, кто работает на российские структуры в Крыму, освобождение от уголовной ответственности при условии «активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами», а также ввести на «деоккупировнных территориях» украинскую систему образования.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что в истории человечества до создания УССР никакой Украины не было. Осмотрев карту, составленную во Франции в XVII веке, где отсутствовала Украина, Путин подчеркнул, что разные квазигосударственные образования начали образовываться после Октябрьской революции. Украину, никогда не входившую в состав Российского царства, создала советская власть.

Грубейшие нарушения выявила рабочая группа по передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году. В связи с этим готовится обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене соответствующего указа.

По словам ведущего историка Крыма, гендиректора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, полуостров попал в состав Украины достаточно неожиданно. Это было не до конца продуманное решение Никиты Сергеевича Хрущева.

10 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что все основные объекты, обеспечивающие жизнеобеспечение Крыма, надёжно защищены комплексами ПВО. Аксёнов подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по защите полуострова Министерству обороны.