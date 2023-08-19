Москва, 19 августа, 2023, 04:51 — ИА Регнум. В Москве с 23 августа температура воздуха составит не выше 20 градусов. По сравнению с прошлой неделей похолодает более чем на 10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По прогнозам, с понедельника, 21 августа, начнётся постепенное изменение погоды. В первый день недели воздух прогреется до 24 градусов, во вторник — не выше 21, со среды похолодание продолжится.

Такие температурные показатели являются нормой или чуть ниже на один градус, отметил в беседе с РИА Новости Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, с началом осени жара спадёт на севере европейской территории, в том числе в Московском регионе и на юге России. Начиная от Черноземья (Воронежская область) и Поволжья и заканчивая Краснодарским краем и Северным Кавказом температура будет ниже нормы, заявила 18 августа заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По прогнозам, холоднее обычного сентябрь ожидается в Западной и Восточной Сибири, Иркутской области, в Бурятии. Днём максимум 13-16 тепла. Возможны ночные заморозки до минус 6 градусов. В Хабаровском крае и Амурской области сентябрь ожидается засушливым.