Москва, 19 августа, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля россиянин Вячеслав Дацик нокаутировал бывшего представителя абсолютного бойцовского чемпионата англичанина Оли Томпсона в поединке по правилам бокса в Москве.

Kristin Wall Бокс

Встреча 43-летних спортсменов прошла вечером 18 августа.

На счету бойца ММА Дацика семь побед, три из них нокаутом, восемь поражений. В боксе — восемь побед и три проигрыша.

Томпсон в 38 поединках в ММА выигрывал 22 раза, из них 14 нокаутом, 16 поражений.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа в Москве вничью завершился поединок экс-претендента на титул чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата Джеффа Монсона и россиянина Олега Тактарова. 52-летний Монсон заявил, что не планирует завершать карьеру, он поучаствует ещё в нескольких боях. 55-летний Тактаров не принимал участия в боях с апреля 2008 года.