Киев, 19 августа, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Украинские СМИ и местные власти сообщили о звучащих ночью 19 августа взрывах в нескольких городах на западе страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Так, о взрывах написала военная администрация Хмельницкой области.

Издание «Зеркало недели» сообщило о мощных ударах в Виннице, Львове и Житомире.

Сигналы воздушной тревоги звучат в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 августа воздушную тревогу также объявили в семи областях на востоке и в центре страны: в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

После детонации взрывоопасного объекта в центре Донецка количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

Младший сержант ВСУ Иван Скоропада, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что в бою выжил чудом, а уже после сражения его пытались добить свои же, сбросив с беспилотника осколочный гранатомётный выстрел и обстреляв из миномёта.