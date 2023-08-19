Украинские СМИ и власти сообщают о взрывах в городах на западе Украины
На Украине сообщили о взрывах в Виннице, Львове, Хмельницком и Житомире
Киев, 19 августа, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Украинские СМИ и местные власти сообщили о звучащих ночью 19 августа взрывах в нескольких городах на западе страны.
Так, о взрывах написала военная администрация Хмельницкой области.
Издание «Зеркало недели» сообщило о мощных ударах в Виннице, Львове и Житомире.
Сигналы воздушной тревоги звучат в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 августа воздушную тревогу также объявили в семи областях на востоке и в центре страны: в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
После детонации взрывоопасного объекта в центре Донецка количество пострадавших увеличилось до пяти человек.
Младший сержант ВСУ Иван Скоропада, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что в бою выжил чудом, а уже после сражения его пытались добить свои же, сбросив с беспилотника осколочный гранатомётный выстрел и обстреляв из миномёта.