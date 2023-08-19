Каракас, 19 августа, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Призывы американских политиков к жёсткому контролю над финансированием киевской армии вселяют страх в президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Так считает обозреватель латиноамериканского телеканала Telesur Пабло Хофре Леаль.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина Владимир Зеленский

Журналист сослался на слова спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти, который открыто заявил, что Киев не должен получить карт-бланш от американских властей.

Такие высказывания и «вселяют страх в режим Зеленского», считает Леаль.

Обозреватель отметил, что намерения политиков прекратить содержать ВСУ заставляют главу киевского режима ещё больше нервничать и продолжать отдавать приказы не прекращать боевые действия.

Пабло Хофре Леаль резюмировал, что США и НАТО долгие годы превращали Украину в государство-должника и в конце концов сделали из неё «агнца, идущего на бойню».

Как сообщало ИА Регнум, общая помощь западных стран киевскому режиму за год спецоперации превысила 160 млрд долларов, из них 75 млрд долларов именно военной помощи. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Киев может потерять контроль над Одессой, если Зеленский не признает поражение ВСУ. Об этом 18 августа заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Если ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, то на линии фронта будет всё больше прорывов российских войск.