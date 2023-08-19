Берлин, 19 августа, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Киев испытывает давление предложением НАТО о территориальных уступках, заявил обозреватель немецкого журнала Focus Ульрих Райтц.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», — предположил журналист.

Никто не узнает, специально или необдуманно это делалось, украинцы при любом варианте были недовольны, поэтому глава канцелярии генсека ООН Стиан Йенсен сделал дипломатический отход, написал Райтц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что на вступление Украины в НАТО может повлиять согласие Киева уступить России часть своих территорий. По словам главы канцелярии, это может стать возможным решением украинского конфликта. При этом Украина сама должна решать, когда и на каких условиях вести переговоры, напомнил он слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

На Украине раскритиковали это заявление. В частности, советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк назвал его «триумфом Путина» и заявил, что НАТО следует давать Киеву больше оружия, а не предлагать отдать территории.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности администрации США Джон Кирби опроверг обсуждение принятия Украины в НАТО за отказ от части земель. Он отметил, что в альянсе исходят из будущего членства Украины, и напомнил, что такие заявления руководители блока и стран — членов НАТО делали и на последних саммитах.