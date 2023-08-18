Ниамей, 19 августа, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Боевые самолёты Буркина-Фасо и Мали появились на территории Нигера, сообщил 18 августа телеканал RTN.

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

Размещая авиацию, Буркина-Фасо и Мали выполняют свои обязательства, содержащиеся в их совместном коммюнике солидарности с Нигером. Эта мера призвана дать отпор любому виду агрессии против Нигера, отметили журналисты.

О точной дислокации самолётов телеканал не распространяется.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фатау Мусах заявил о достигнутой договорённости начальников генштабов организации по дате начала военной операции в Нигере. Военные готовы исполнить приказ в любой момент, необходимые для интервенции мероприятия согласованы и доработаны, сказал он. Мусах добавил, что происходящее в Нигере представляет собой часть серии переворотов в регионе, ЭКОВАС попытается положить этому конец.

Буркина-Фасо и Мали призвали Совет Безопасности Организации Объединённых Наций разрешить ситуацию с военным переворотом в Нигере. В совместном письме также указывается, что Мали и Буркина-Фасо стремятся найти решения сложившейся в Нигере ситуации посредством дипломатических переговоров.

В совместном заявлении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали говорится, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против них. Также Буркина-Фасо и Мали готовы выйти из ЭКОВАС в случае военной интервенции против Нигера.