Штат Джорджия, США, 19 августа, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Добровольная явка в тюрьму округа Фултон американского штата Джорджия бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого по делу о вмешательстве в выборы-2020, запланирована на 24 или 25 августа, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трампу и другим обвиняемым по делу предписано сдаться властям не позднее 25 августа, утверждала ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис.

В офисе шерифа отмечали, что Трамп и его так называемые подельники пройдут формальную процедуру ареста. Им предстоит обыск, фотографирование и взятие отпечатков пальцев.

В среднем процесс обычно занимает несколько часов, но для Трампа и других ответчиков, скорее всего, отведут гораздо меньше времени.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп отменил пресс-конференцию 21 августа, на которой намеревался рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в выборные процессы. Свой отказ Трамп объяснил тем, что не видит необходимости в мероприятии. В соцсетях он написал, что его защита приложит неопровержимые доказательства мошенничества на выборах к материалам дела.

По мнению Трампа, администрация нынешнего президента Джо Байдена намерена посадить его в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам, пытаясь превратить США «в страну третьего мира». Трамп считает, что политические оппоненты различными способами пытаются его устранить.

Прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фэни Уиллис предложила назначить слушания по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием Трампа на 4 марта 2024 года. Заключительное досудебное слушание прокуратура предлагает провести 20 февраля.