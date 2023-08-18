Бремен, Германия, 19 августа, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» в Бремене разгромила местный «Вердер» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу. Дебютный гол Гарри Кейна и дубль Лероя Сане принесли прославленному клубу знаменательную победу.

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Игра состоялась 18 августа на стадионе «Везерштадион». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «Баварии».

Для 30‑летнего капитана сборной Англии англичанина Кейна это был первый гол за «Баварию».

Счёт открыл на 4-й минуте Лерой Сане с передачи Кейна. На 75-й минуте англичанин забил свой мяч в ворота соперника.

Как сообщало ИА Регнум, наблюдательный совет немецкого футбольного клуба «Бавария» уволил со своих постов бывших игроков команды — генерального директора клуба Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Главным тренером в «Баварии» стал проживающий в Германии 49-летний Томас Тухель.

Контракт с Тухелем заключён до 30 июня 2025 года.