Париж, 19 августа, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Маловероятной представляется перспектива захвата Украиной Крыма из-за провального контрнаступления против российской армии. К такому выводу 18 августа в эфире телеканала LCI пришёл экс-посол Франции в США и бывший постпред страны при ООН Жерар Аро.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

Дипломат заявил, что время близится к осени, а украинское контрнаступление буксует. Попытки ВСУ пробить оборонительные рубежи русских безуспешны. Аро с сожалением признал, что ситуация приближается к сценарию войны на истощение.

Бывший посол напомнил об интервью газете Le Figaro экс-президента Франции Николя Саркози, в котором он заявил об иллюзорности возврата Крыма в состав Украины. Дипломат не согласен с бывшим лидером Франции практически по всем вопросам, но с сожалением признал резкую реакцию ряда французских политиков на слова Саркози.

По поводу распространяемых киевскими властями пропагандистских роликов с призывами к населению воевать против России Аро сказал, что со стороны украинских властей изменилась позиция с целью подготовить граждан к худшему, конфликт будет долгим, страдания людей только начинаются.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью газете Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози указал на то, что большинство жителей Крыма считает себя русскими, поэтому возврат полуострова в состав Украины иллюзорен. Для утверждения настоящей ситуации необходимо провести неоспоримый референдум, организованный под строгим контролем международного сообщества. К такому же решению можно подойти в отношении новых регионов России, сказал политик.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал высказывания бывшего президента Франции Николя Саркози о Крыме и других бывших регионах Украины и заявил, что Саркози, делая такие высказывания, участвует в «преступном сговоре» по захвату украинских территорий.

На Украине неоднократно заявляли, что переговоры с Россией могут начаться лишь после возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом). В Кремле и МИД РФ отмечали, что Россия готова к мирным переговорам при условии выполнения всех требований, в том числе возвращения в 2022 году четырёх регионов в состав России.