Москва, 19 августа, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Общая помощь западных стран киевскому режиму за год спецоперации превысила 160 млрд долларов. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам министра, 160 млрд долларов включают 75 млрд долларов именно военной помощи.

Глава МИД также озвучил, что почти 50 стран, входящих в «коалицию Рамштайн» по военной поддержке Украины, фактически вовлечены в вооруженный конфликт на стороне киевского режима, который не гнушается и террористическими методами ведения военных действий.

Сергей Лавров добавил, что западные политики как мантру повторяют, что будут помогать Киеву столько, сколько потребуется.

«Конечно, воевать до последнего украинца — их выбор, а также решение клики Зеленского», — сказал российский министр, напомнив, что исторически Америка имеет не лучший послужной список в вопросе поддержки своих союзников.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Сергей Лавров заявил, что у западных стран есть большие проблемы с соблюдением демократических подходов на международной арене. Проблемы связаны с тем, что Запад считает себя выше остальных и не считается с правами других.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала враньём заявление Госдепа об отказе России от диалога по Украине. 7 августа дипломат обратила внимание на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что никаких мирных переговоров с российской стороной не ведётся якобы из-за её нежелания «вступать в содержательный диалог о мире».

Украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.