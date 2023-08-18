Киев, 19 августа, 2023, 00:34 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 19 августа воздушную тревогу объявили в семи областях на востоке и в центре страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги сработали в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Также об опасности с воздуха предупредили население в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 18 августа киевский режим предпринял очередную террористическую атаку при помощи беспилотника по находящимся в Москве и Московской области объектам. Беспилотник поразили системами противовоздушной обороны.

Вечером 17 августа украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, осуществлявший сельскохозяйственные работы в окрестностях села Новопетровка в Белгородской области, в двух километрах от границы с Украиной.