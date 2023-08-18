Осло, 19 августа, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Ультраправый норвежский экстремист Андерс Брейвик недоволен тюремным содержанием и подал иск в суд на власти страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката террориста.

Lukepryke Брейвик

По словам правозащитника, Брейвик подал в суд на норвежские власти из-за 11-летнего нахождения в «экстремальной» изоляции, он ни с кем не контактирует, кроме своих охранников.

«В прошлом году его перевели в новую тюрьму, и мы надеялись, что там будут лучшие условия, и что он сможет встречаться с другими людьми», — сказал адвокат.

Брейвик в 2011 году привёл в действие мощное взрывное устройство в столице Норвегии, городе Осло. Жертвами взрыва стали восемь человек, ещё несколько сотен пострадали. В тот же день он устроил стрельбу на острове Утёйа, где собрались участники слёта молодёжного крыла социал-демократической Рабочей партии. Потом он расстрелял участников молодёжного форума на острове Утёйа. Погибло 77 человек. Террориста приговорили к 21-летнему тюремному заключению.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2020 года праворадикал Андерс Брейвик, совершивший теракт в 2011 году, подал прошение об условно-досрочном освобождении, так как в 2021 году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Представители прокуратуры Норвегии заявили, что никаких предпосылок для освобождения террориста нет.

Государственный прокурор Хульда Карлсдоттир в январе 2022 года заявила, что осуждённый за убийство 77 человек в 2011 году и желающий выйти из тюрьмы условно-досрочно норвежский террорист Андерс Брейвик может совершить новое преступление.