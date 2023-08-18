Киев, 19 августа, 2023, 00:00 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 18 августа в трёх областях объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса по оповещению, население об опасности с воздуха сирены предупредили в 23:20 по местному времени в Сумской области. В 23:39 тревогу объявили в Полтавской и Черниговской областях.

Также сирены взвыли в подконтрольных Украине районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, после детонации взрывоопасного объекта в центре Донецка количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Очевидцы взрыва в Донецке утверждают, что инцидент произошёл около 20:00 18 августа у лицея №5 на Школьном бульваре. По предварительной информации экстренных служб, все трое погибших были строителями.

Над Белгородским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.