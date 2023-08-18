Вашингтон, 19 августа, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден в очередной раз забылся, теперь на пресс-конференции после трёхсторонней встречи с лидерами Японии и Южной Кореи. Он не смог сразу назвать имя того, кому собирался предоставить слово. По словам президента, ему на помощь пришёл «голос Бога».

Gage Skidmore Джо Байден

«Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово… Кому я предоставляю слово?» — удивлённо спросил Байден и оглянулся по сторонам.

Тут же из звукоусилителя объявили, что следующим будет выступать президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Эту подсказку Байден прокомментировал: «Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это».

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Как сообщало ИА Регнум, руководство США, Японии и Южной Кореи высказались за дальнейшую поддержку киевской армии и готовность вводить новые санкции против России, сокращая зависимость от её энергоносителей. Об этом стороны договорились на приёме Джо Байдена.

Он принял иностранных коллег премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля 18 августа в своей загородной резиденции под Вашингтоном.

Ранее Байден использовал свой жуткий шёпот, говоря о достижениях экономики страны.