Экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти стал тренером сборной Италии
Экс-тренер «Зенита» Спаллетти стал главным тренером сборной Италии по футболу
Рим, 18 августа, 2023, 23:45 — ИА Регнум. С 1 сентября бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти станет главным тренером сборной Италии. О назначении сообщается на сайте Федерации футбола страны (FIGC).
Глава FIGC Габриэле Гравина, комментируя это футбольное событие, с оптимизмом сказал, что «национальной сборной был нужен отличный тренер», и выразил надежды на «энтузиазм и опыт» 64-летнего Спаллетти, недавнего тренера клуба «Наполи».
Соглашение с тренером подписано до 2026 года — до чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Спаллетти сменил на посту другого бывшего тренера «Зенита» Роберто Манчини, который ушёл из команды «Скуадры Адзурры» 13 августа.
Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года спортивные эксперты предполагали, что Лучано Спаллетти рассматривается руководством «Ливерпуля» в качестве возможной замены Юргену Клоппу.
После 23 сыгранных туров итальянской Серии А 2022/23 «Наполи» под руководством Спаллетти, одержав 20 побед и набрав 62 очка, с отрывом в 15 очков занимал чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.