Рим, 18 августа, 2023, 23:45 — ИА Регнум. С 1 сентября бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти станет главным тренером сборной Италии. О назначении сообщается на сайте Федерации футбола страны (FIGC).

Валерий Дудуш Лучано Спаллетти

Глава FIGC Габриэле Гравина, комментируя это футбольное событие, с оптимизмом сказал, что «национальной сборной был нужен отличный тренер», и выразил надежды на «энтузиазм и опыт» 64-летнего Спаллетти, недавнего тренера клуба «Наполи».

Соглашение с тренером подписано до 2026 года — до чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Спаллетти сменил на посту другого бывшего тренера «Зенита» Роберто Манчини, который ушёл из команды «Скуадры Адзурры» 13 августа.

Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года спортивные эксперты предполагали, что Лучано Спаллетти рассматривается руководством «Ливерпуля» в качестве возможной замены Юргену Клоппу.

После 23 сыгранных туров итальянской Серии А 2022/23 «Наполи» под руководством Спаллетти, одержав 20 побед и набрав 62 очка, с отрывом в 15 очков занимал чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.