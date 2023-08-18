Вашингтон, 18 августа, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Руководство США, Японии и Южной Кореи высказались за дальнейшую поддержку киевской армии и готовность вводить новые санкции против России, сокращая зависимость от её энергоносителей. Об этом стороны договорились на приёме американского президента Джо Байдена. Об этих и других договорённостях после встречи написало агентство Yonhap со ссылкой на совместное заявление трёх стран.

Иван Шилов ИА REGNUM

Байден принял 18 августа премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции под Вашингтоном.

«Обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижение зависимости от российских энергоносителей», — дали согласие участники встречи.

Как сообщало ИА Регнум, попытки геополитических противников России добиться её дезинтеграции и распада с помощью санкций оказались безуспешными — вместо этого произошло единение народа и укрепление экономики, считает доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

В администрации президента Джо Байдена считают атаки Киева по объектам в Крыму пустой тратой ресурсов. Атаки на Крым не приносят никаких значимых результатов, поэтому Киев должен больше внимания уделять контрнаступлению.