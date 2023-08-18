Берлин, 18 августа, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Перед правительством Германии стоит задача не допустить вовлечения ФРГ в конфликт на Украине. Немецких солдат в зоне боевых действий нет и не будет, заявил во время дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine, канцлер Германии Олаф Шольц.

Christophe Gateau/Global Look Press

По его словам, Германия не будет втянута в украинский конфликт.

«Я стараюсь этого не допустить. Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», — сказал Шольц.

Германия и так нарушает табу, поставляя Украине оружие. За последние десятилетия Берлин, кроме редких исключений, не поставлял оружие в зоны конфликта, добавил канцлер.

По его мнению, решение предоставить Киеву оружие является правильным, поскольку Россия с целью присвоения украинских территорий напала на соседнее государство. Ещё одним правильным шагом было передать ВСУ немецкие танки, но при условии, что США также поставят на Украину свою технику, указал он.

Шольц подчеркнул, что власти ФРГ при принятии каждого решения отслеживали действия союзников и не приведёт ли это к столкновению России и НАТО. Германии с её историей не подходят действия в одиночку, сказал политик.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия представителей России. Такие переговоры необходимы, так как они «усиливают давление на Россию». По утверждению Шольца, это должно заставить Москву «вывести войска».

В материалах немецкой газеты Bild говорится, что до конца 2023 года оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине новейшие беспилотники Luna NG, имеющие возможность бесшумного запуска. В комплект будут входить наземная станция управления с несколькими дронами и стартовая катапульта. Стоимость контракта не уточняется.