Тюмень, 18 августа, 2023, 22:44 — ИА Регнум. В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора при купании в бассейне на базе отдыха. Троих несовершеннолетних госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, которая совместно с Роспотребнадзором начали проверки по факту инцидента.

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Несовершеннолетние почувствовали себя плохо после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменском районе. Помощь скорой помощи понадобилась 13 детям. Были госпитализированы пострадавшие 2012, 2015 и 2016 годов рождения.

На место также выехали специалисты Роспотребнадзора, которые проведут санитарно-эпидемиологическое исследование.

В СУ СК Тюменской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в санатории Лазаревского района Сочи после посещения бассейна дети отравились парами хлора. 10 несовершеннолетних были госпитализированы в городскую больницу.

В Новокузнецке была приостановлена деятельность бассейна на территории оздоровительно-развлекательного комплекса — из-за отравления хлором десяти человек, в том числе шести детей.