Москва, 18 августа, 2023, 22:22 — ИА Регнум. В московском музыкальном театре «Геликон-опера» 26 августа стартует финальный этап в основной возрастной категории национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2023.

Артем Геодакян/ТАСС

Участниками мероприятия станут 200 финалистов, представляющих 20 компетенций в возрасте от 18 до 35 лет, 70 экспертов, члены ассоциации ArtMasters, наблюдательного совета и оргкомитета чемпионата, амбассадоры и приглашённые гости.

Мероприятие пройдёт в режиме открытого диалога.

В число спикеров финала вошли председатель оргкомитета Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Сергей Новиков; заместитель председателя оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский; ректор Российского института театрального искусства, председатель экспертного совета чемпионата ArtMasters Григорий Заславский; ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев; исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова; руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин; директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и другие почётные гости.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году приём заявок на новый сезон чемпионата творческих компетенций ArtMasters начался с 14 марта. Чемпионат направлен на поиск, поддержку и продвижение специалистов backstage и цифрового искусства. Участники чемпионата — тысячи молодых профессионалов креативных индустрий со всей страны. По итогам конкурса участники приобретают новые знания и возможность представить свои проекты широкой аудитории профессионалов на очных защитах в городе Москве.