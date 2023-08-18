Москва, 18 августа, 2023, 22:06 — ИА Регнум. На Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры фракций Госдумы обсудили с молодыми участниками формирование образа будущего России, рассказали ИА Регнум в Росмолодёжи.

Михаил Метцель/ТАСС

Участники встречи обменялись мнениями, в частности, о развитии регионов России, о специальной военной операции России на Украине и информационной борьбе Запада против России.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении отметил, что с приходом к власти в России в 2000 году Владимира Путина у страны появилась надежда выйти из «лихих девяностых» на курс созидания, без которого у молодежи не может быть будущего.

«Главный смысл сегодня — победить на поле брани, когда натовцы, американцы бросили жестокий вызов всему русскому миру, и всё сделать для того, чтобы пройти системный кризис без лишних потерь», — сказал лидер КПРФ.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в свою очередь отметил, что страны Запада рассчитывали через санкции ослабить российское общество, внести в него раскол, но это их намерение не увенчалось успехом.

«Они исходили из того, что закачали большие деньги на создание пятой колонны, её представители щедро финансировались. Но ничего сделать не могут. Президент Владимир Путин оказался выразителем интересов нашего многонационального и многоконфессионального народа. Он поддержан этим народом», — сказал Васильев.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости улучшать демографическую ситуацию в стране и реализовывать программы по поддержке молодёжи не только в городах, но и на селе. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил особую значимость единства в нынешней внешнеполитической ситуации. Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в свою очередь заявил, что национальной идеей России должна быть готовность каждого гражданина делать своё дело, действуя по своей воле во благо страны.