Донецк, 18 августа, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 18 августа 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий Донецка, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня противник 34 раза обстрелял территорию республики, выпустив 115 снарядов с применением реактивной и ствольной артиллерии», — заявил он.

Врио главы ДНР добавил, что в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий города.

«Им было от 25 до 27 лет. Один работник ранен», — уточнил Пушилин.

Кроме того, по его словам, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Донецке, Макеевке, Васильевке и Никольском. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Днём ранее сообщалось о ранении мирной жительницы в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. 13 августа ещё один мирный житель, мужчина 1956 года рождения, пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков тем временем сообщил 18 августа, что российские военные уничтожили в ДНР три пункта боепитания подразделений ВСУ, а также на донецком направлении за сутки успешно отразили три атаки ВСУ около населённых пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка.

Потери противника за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронемашины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 американского производства, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».