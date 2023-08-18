Вашингтон, 18 августа, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Мартовский инцидент с падением в Чёрное море многоцелевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 был случайностью, заявил 18 августа командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Вы, наверное, помните, что ВС РФ сбили один из наших MQ-9. На 99% я уверен, что это была случайность, потому что их пилот просто допустил ошибку. Обычно вы не будете намеренно налетать на пропеллер, потому что он может так же легко сбить вас», — сказал генерал, слова которого приводит ТАСС.

После этого инцидента, уточнил Хекер, в воздушном пространстве, которое входит в зону ответственности командующего ВВС США, Россия действовала безопасно и профессионально.

Как передавало ИА Регнум, утром 14 марта 2023 года над акваторией Чёрного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полёт американского беспилотника MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по ПВО сил, однако в контакт с MQ-9 лётчики не вступали.

В результате резкого маневрирования MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море. В тот же день он был обнаружен на глубине 850–900 метров в 60 км от Севастополя.

Как рассказали сами пилоты истребителей, которым 22 марта министр обороны Сергей Шойгу вручил награды за отлично выполненную задачу по предотвращению проникновения беспилотника США в район проведения спецоперации, оружие в ходе перехвата американского дрона они не применяли. Также они не вступали в контакт с беспилотником.