Якутск, 18 августа, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Сотрудник МВД в Якутии 16 лет работал по поддельному диплому, его уволили по результатам служебной проверки, сообщила 18 августа пресс-служба МВД России по региону на своём сайте.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) выявлен факт противоправного деяния, совершенный бывшим руководителем подразделения информационных технологий, связи и защиты информации», — сказано в сообщении ведомства.

Полицейские установили, что при приёме на службу в органы внутренних дел в 2007 году он предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. По результатам служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года.

«При подтверждении вины он понесёт наказание в установленном законом порядке», — добавили в МВД.

По утверждению пользователей в одной из соцсетей, мужчина признался, что диплом ему подарила на день рождения жена.

Как передавало ИА Регнум, бывший начальник управления единого заказчика администрации города Керчи признан виновным в получении взяток, а также в использовании поддельных документов. Решение суд вынес 20 октября 2022 года.

Как установлено судом и следствием, в феврале 2020 года обвиняемый был назначен на должность начальника управления единого заказчика администрации города Керчи Республики Крым, при устройстве на должность он представил поддельный диплом о наличии высшего образования.