Москва, 21 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Компания «ВИП Камилла» открыла первую таможенную зону на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва». Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, «ВИП Камилла» выпускает абсорбирующее белье медицинского назначения.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В третьем квартале текущего года компания планирует выйти на полную мощность, чтобы начать поставки до конца года. Ефимов отметил, что статус «Руднево» «дает производителям значительные льготы, в том числе возможность открыть на своей территории свободную таможенную зону». С производителем заключен офсетный контракт, согласно которому Москва в течение десяти лет закупит его продукцию.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, статус субъекта свободной таможенной зоны, который получила «ВИП Камилла» распространяется на всю площадку «Руднево». «Компаниям, которые намерены получить этот статус, теперь станет проще проходить подобные процедуры, — отметил он. — Благодаря таможенной процедуре СТЗ резидент смог сократить расходы на закупку оборудования, необходимого для реализации офсетного контракта, на 20%».