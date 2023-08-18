Бухарест, 18 августа, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Румыния обратилась к Украине с просьбой признать, что молдавского языка не существует. Об этом 18 августа заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Касательно проблемы так называемого молдавского языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры», — сказал Чолаку.

Он добавил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признаёт официальным языком в республике румынский.

Как сообщало ИА Регнум, в марте парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Законопроект предполагает изменение в официальных документах словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык».

Лидер оппозиции в Молдавии Илан Шор заявил, что решение властей изменить официальное название языка с молдавского на румынский ведёт к расколу общества и социальному взрыву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если следовать исторической логике, то румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот. Она объяснила, что в исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков. Молдавский — древний язык молдаван, упоминается ещё в произведениях XVII века. Есть и более древние упоминания молдавского языка, вплоть до XVI века. А вот румынского тогда не было, он оформился только в самом конце XVIII века. Был старорумынский, который правильнее называть, как считает большинство исследователей, валашским.