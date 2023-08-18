Херсон, 18 августа, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Российские военные полностью зачистили от солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил 18 августа врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Александр Полегенько/ТАСС

«Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» полностью зачистили от боевиков киевского режима местность на левом берегу Днепра у села Казачьи Лагеря Алешкинского округа Херсонской области», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам врио главы региона, противник продолжает обстреливать дома мирных жителей в Казачьих Лагерях, российские военные подавляют огневые точки и места сосредоточения врага на правом берегу артиллерией и авиацией.

«Обстановка там остаётся сложной, но полностью контролируемой российскими военными», — подчеркнул Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что 7 августа российские военнослужащие предотвратили две попытки ВСУ перебросить отряды на катерах в устье Днепра на херсонском направлении. Противника уничтожили огнём из стрелкового оружия и гранатомётов.

Это подтвердил и Сальдо, рассказав, что некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнём не доплыл никто.