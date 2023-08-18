Париж, 18 августа, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Более 43% французов выступили за отказ Украины от территорий. Об этом 18 августа сообщает газета Le Figaro со ссылкой на результаты собственного опроса.

Сергей Корсун ИА REGNUM

На вопрос, должна ли Украина уступить России территории для достижения мира, как предлагает бывший президент Франции Николя Саркози, 43,14% читателей ответили утвердительно. 56,81% высказались против.

Также издание отмечает, что почти половина опрошенных, 43%, выступают за признание Крыма российским.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью газете Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что большинство крымчан считают себя русскими, поэтому возврат полуострова в состав Украины иллюзорен.

Также он призвал провести в Крыму и четырёх регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, референдумы при участии международных наблюдателей, отметив, что это необходимо, чтобы избежать превращения конфликта в замороженный. В ответ на это представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что идея Саркози о референдуме в Крыму неуместна.