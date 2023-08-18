Москва, 18 августа, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Новогодние каникулы в России в 2024 году продлятся десять дней: с 30 декабря по 8 января, следует из календаря праздничных и выходных дней в 2024 году, который 18 августа утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В Telegram-канале кабмина отмечается, что власти перенесли праздничные дни с 6 и 7 января, которые в новом году выпадают на выходные, на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Кроме того, нерабочими в 2024 году станут 23–25 февраля (пятница, суббота, воскресенье), 8–10 марта (пятница, суббота, воскресенье), 28 апреля — 1 мая (воскресенье, понедельник, вторник, среда), 9–12 мая (четверг, пятница, суббота, воскресенье), 12 июня (среда), 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник), а также 29–31 декабря (воскресенье, понедельник, вторник).

Как передавало ИА Регнум, проект праздничных выходных дней в 2024 году Минтруд представил в июне, ведомство предложило сделать новогодние праздники десятидневными, а майские разделить на два периода. Как заявлял министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, к празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане России отдохнули четыре праздничных дня при полноценных новогодних каникулах. При этом рабочая неделя перед первомайскими праздниками будет шестидневной.

Фракция «Новые люди» при этом настаивала на выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, предлагая сократить новогодние каникулы на четыре дня. Во фракции утверждали, что длинные новогодние каникулы — это «скука, переедание, а нередко и травмы», а майские выходные нужны, чтобы «сажать картошку на даче и жарить шашлык на природе».

Тем не менее комитет Госдумы по труду не поддержал эту инициативу.

Как заявила ИА Регнум правозащитник, член СПЧ, журналист Ева Меркачёва, инициативы, которые положительно сказываются на психологическом здоровье россиян, нужно приветствовать, однако идея увеличения майских праздников может затронуть финансовый аспект. По её словам, не все работодатели даже в официальные государственные праздники соглашаются оплачивать выходные.

Кроме того, Минтруд России не поддержал предложение установить в Трудовом кодексе шестидневной рабочей недели. Эту инициативу выдвинула ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По мнению авторов предложения, это позволит повысить прочность российской экономики и реализовать поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи. В число таковых входят: укрепление экономического суверенитета, уменьшение зависимости от иностранных институтов и достижение промышленного и технологического прорыва.