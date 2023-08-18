Екатеринбург, 18 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере подняли капсулу времени, заложенную жителями города в 1973 году. Об этом 18 августа сообщает портал «Е1».

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Отмечается, что капсулу времени, которая хранилась в Историческом сквере в течение 50 лет, подняли из-под земли. Посмотреть на этот исторический момент пришло много горожан, в том числе те, кто был на закладке капсулы в 1973 году.

При этом капсулу не стали вскрывать, поскольку это было бы небезопасно для её содержимого.

В мэрии объяснили, что капсулу передадут Музею города Екатеринбурга, где специалисты всё извлекут, после чего подготовят экспозицию.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге выпустят памятные медали в честь 300-летия города. Их вручат жителям, внёсшим значительный вклад в развитие уральской столицы. Медали изготовят из латуни. Лицевую сторону награды украсит здание администрации Екатеринбурга, на обратной стороне изобразят герб города.