Москва, 18 августа, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Москва ввела санкции против заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, ответственную за поставки ВСУ вооружений, в том числе снарядов с обеднённым ураном, а также против прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана, причастного к выдаче так называемого «ордера на арест» руководителей России, сообщили 18 августа в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В обновлённый перечень (санкций России — Прим. ред.), в частности, вошли (…) ответственная за поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обеднённым ураном, заместитель министра обороны Великобритании А. Голди. Кроме того, в санкционный список включён и причастный к выдаче ордера на арест российского руководства прокурор Международного уголовного суда, британец К. Хан», — сказано в сообщении МИД.

Как сообщалось ранее, всего в список дополнительно внесены 54 представителя политического истеблишмента и журналистского корпуса Британии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Обвинения касались их якобы существубщей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию».

Решения МУС не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, отмечали официальный представитель МИД Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт, отмечали они.

На реальные преступления, совершаемые в Донбассе ВСУ, международные судейские органы не обращают никакого внимания, добавлял Песков. Называть спасение Россией детей из зоны боевых действий «преступлением», не замечая при этом гибели детей Донбасса от рук Киева — это «безумие», отмечал в свою очередь глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Розарио Айталы, Серхио Годинеса и Томоко Аканэ. Следствие считает их действия по выдаче ордера незаконными. В мае МВД РФ объявило в розыск Карима Хана, в июне — Розарио Айтале, а в июле Томоко Аканэ.

21 марта Аннабель Голди заявила о намерении поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Владимир Путин отметил, что Россия будет вынуждена ответить на это решение. Он указал, что снаряды с обеднённым ураном не относятся к оружию массового поражения, но в зависимости от того, какой материал используется для сердечников снарядов, могут представлять собой серьёзную угрозу.