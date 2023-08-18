Москва, 18 августа, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры ввела санкции в отношении 54 представителей политического истеблишмента и журналистского корпуса Британии. Об этом 18 августа сообщили в МИД РФ.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Любые усилия Лондона по дальнейшему раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на действия британских властей будет продолжена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский «стоп-лист» расширен за счёт включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Британии. Всего в список вошли 54 человека.

Такое решение принято в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно вводятся односторонние санкции.

В частности, в обновлённый перечень вошли министр по делам культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер и замглавы британского минобороны Аннабель Голди. Первая лоббирует международную спортивную изоляцию России, а вторая ответственна за поставки Киеву вооружений, в том числе снарядов с обеднённым ураном.

Кроме того, в список включён прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства.

Также персональные санкции введены в отношении руководства британской частной военно-разведывательной компании Prevail Partners, которая предоставляет разведданные украинским спецслужбам. В перечень вошли и русофобы из британских СМИ, в частности, «Би-Би-Си», Guargian Media Group, The Daily Telegraph.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Лондон расширил список антироссийских санкций, внеся в него 14 новых позиций. В стоп-лист попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Министерства культуры Ольга Любимова, губернатор Камчатки Владимир Солодов, председатель правительства Московской области Вячеслав Духин, журналист Антон Красовский и политтехнолог Тимофей Сергейцев.

В МИД РФ назвали новые антироссийские санкции Британии неприкрытым лицемерием и заявили, что они не повлияют на политику России, в том числе на проведение специальной военной операции.