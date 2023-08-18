Москва, 18 августа, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Кишинёв торпедирует отношения с Москвой, так как надеется, что в результате его примут в Европейский союз, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Москва решила закрыть въезд в РФ ряду официальных лиц из Молдавии в качестве ответа на решение Кишинёва уменьшить количество сотрудников российских загранучреждений.

Как полагает Мухин, конечная цель молдавских властей — это гарантированное вступление в Европейский союз. И ответные меры Российской Федерации, на которые Москве пришлось пойти, реагируя на агрессивное поведение Кишинёва, молдавское руководство интерпретирует в стиле «маленьких бьют!».

«Соответственно, начинается апеллирование к Брюсселю: «Возьмите нас под свою защиту, а ещё лучше — на содержание». То есть фактически это работа на членский билет Европейского союза», — заявил Мухин.

По его словам, Кишинёв рассчитывает на полное дотирование молдавской экономики со стороны Европейского союза. Но Специальная военная операция в корне подрывает эту перспективу, так как у Брюсселя просто не будет денег, чтобы содержать Молдавию.

«А разрыв связей с Россией, прежде всего экономических, уже спровоцировал коллапс молдавской экономики», — подытожил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что молдавский МИД выразил сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц, но заверил, что Кишинёв продолжает активно противодействовать неким «дестабилизирующим действиям».

До этого посла Молдавии в РФ Лилиана Дария вызвали в МИД РФ и заявили ему протест в связи с радикальным сокращением Кишинёвом численности сотрудников российских учреждений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение молдавских властей сократить численность сотрудников посольства России продолжением недружественной политики, которую в последнее время проводит Кишинёв. По его словам, Молдавия сознательно заводит «наши отношения» в очень жалкое состояние.

14 августа из Молдавии вернулись 45 российских дипломатов с семьями.