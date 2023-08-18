Санкт-Петербург, 18 августа, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали семейную пару, которая снимала порнофильмы с участием приёмных детей, сообщил 18 августа в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, они организовали «студию» в квартире на Гражданском проспекте, где регулярно снимали на камеру своих детей: 13-летнего приёмного сына и 12-летнюю дочь. Более того, отец семейства умудрялся снимать кино для взрослых с участием сына в раздевалке школы.

Отмечается при этом, что школьники не понимали мотив родителей, поэтому не сопротивлялись.

В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), им грозит от трёх до шести лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в мае правоохранители задержали проживающих в подмосковной Дубне родителей по подозрению в съёмках порно со своими дочерями пяти и семи лет. Отец семейства, ранее лишённый родительских прав, предложил таким образом заработать. Родители снимали видео, пользуясь тем, что малолетние дети не понимают смысла происходящего.

В этом же месяце в Москве были задержаны мать и отчим 16-летней девушки, мужчину заподозрили в изнасиловании падчерицы, женщину — в съёмке и публикации видеозаписей изнасилования.