Оттава, 18 августа, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Власти Канады ввели санкции против ряда граждан России, в том числе против первого заместителя министра юстиции России Евгения Забарчука, первого заместителя председателя Следственного комитета РФ Эдуарда Кабурнеева и заместителей главы СК Елены Леоненко и Сергея Горяйнова. Соответствующее сообщение опубликовано 18 августа на сайте правительства Канады.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эти лица (в отношении которых введены санкции — прим. ред.) являются членами юридических и правоохранительных органов, в том числе высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и судьями», — сказано в сообщении.

Поводом для введения санкций в правительстве Канады назвали уголовные дела против Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) и Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также специальную военную операцию России на Украине.

Как сообщало ИА Регнум ранее, также власти Канады 18 августа объявили о введении санкций против Московского городского суда, Басманного и Хамовнического районных судов столицы.

20 июля Канада ввела санкции против 39 физических и 25 юридических лиц из России. Под ограничения попали банки, сотовые операторы, министерства, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с ВПК и ядерной сферой. В частности, в список были внесены продюсер Иосиф Пригожин, певцы Тимати и Филипп Киркоров, режиссёр Никита Михалков. Деятелей культуры обвинили в поддержке «усилий Кремля по русификации украинской культуры».

Комментируя это решение властей Канады, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канада всё время пытается «бежать впереди всех других стран Запада» в вопросе о санкциях. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые антироссийские ограничения со стороны Вашингтона и Оттавы, отметила, что враждебные действия США и Канады, которые объявили России тотальную «гибридную войну», получат должный отпор.