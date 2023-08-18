Москва, 18 августа, 2023, 18:45 — ИА Регнум. В России не должно быть двойных стандартов — не должно быть так, что часть страны воюет, а другая, вроде Ани Лорак, веселится и признаётся в сборах средств для ВСУ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 августа заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ани Лорак

Ранее стало известно, что певица Ани Лорак, которая как утверждается в ряде СМИ, спонсировала ВСУ, выступит с концертом в Москве. Например, блогер Сергей Колясников напомнил, что украинский активист Сергей Стерненко, который регулярно рассказывает, кто из знаменитостей помогает ВСУ, поблагодарил Лорак за перевод средств украинским военным.

«У нас последнее время есть такая правильная практика правоохранителей, когда возбуждаются уголовные дела по фактам финансирования ВСУ и терроризма. Мы это знаем прекрасно. У нас такие дела по всем регионам. И людей привлекают и отправляют в места лишения свободы. Но совершенно непонятно, почему деятели культуры, спокойно заявляют о том, что они собирают донаты на ВСУ», — сказал Кабанов.

По его словам, если она приезжает в РФ, то российские следственные органы должны её задержать и провести следственные действия. По словам Кабанова, это первое, что нужно делать с такими людьми. Второе, надо провести проверку на предмет содержания в высказываниях подобных лиц состава преступления по дискредитации вооруженных сил.

«Третье, те люди которых их поддерживают также должны быть проверены», — сказал Кабанов.

Как подчеркнул Кабанов в стране не может быть двойных стандартов, так как они больше 100 лет назад привели великую державу к развалу. В те времена, как напомнил член СПЧ, когда часть страны воевала, то вторая часть гуляла, зарабатывала и всячески пыталась общаться с Западом.

«Так не должно быть. Либо мы все вместе, либо все произойдёт полная потеря доверия к власти, так как [может сложиться впечатление] что власть заявляет одно, а сама устраивает праздники, — заявил Кабанов. — Люди, которые два-три месяца назад говорили, как они финансировали ВСУ, теперь приезжают дают концерты. Это что? Людей считают за идиотов? Или у нас отношения к людям как к быдлу? Простили и забыли? Кто простил и забыл? Жители Донбасса?».

Он также заметил, что сигналы о необходимости проверить Лорак уже есть и их немало и призвал считать его комментарий агентству ИА Регнум официальным призывом члена СПЧ к следственным органам проверить высказывания Ани Лорак на предмет соответствия российскому законодательству.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией уже призывал признать украинскую певицу Ани Лорак иностранным агентом, просил проверить её на спонсирование ВСУ и в марте направлял соответствующие обращения в Следственный Комитет и Генпрокуратуру России. После этого в прокуратуре, как рассказал ИА Регнум глава ФПБК Виталий Бородин ответили, что отправили копии запросов в Минюст и ФСБ. С того момента по состоянию на 18 августа никаких ответов относительно проверки Лорак не поступало.

Сама певица, концерты которой уже начали отменять в России из-за информации о её поддержке Вооружённых сил Украины, неоднократно оправдывалась и заверяла, что собираемые ею средства предназначались женщинам и детям. Однако, когда журналисты задавали ей вопросы о том, почему она заняла непонятную позицию в отношении СВО, то Лорак ссылалась на свои «страх, тревогу и непонимание».